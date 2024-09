George Russell heeft zichzelf verrast door de Grand Prix van Azerbeidzjan op het podium te eindigen. De Mercedes-coureur, die na een moeizame start terug naar voren is gekomen, had niet verwacht als derde te finishen. Na een weekend vol uitdagingen, waaronder een motorwissel voor zowel hem als teamgenoot Lewis Hamilton, heeft Russell zijn team geprezen voor het harde werk.

“Ik ben absoluut verrast,” heeft Russell na afloop toegegeven. “Het is geweldig om op het podium te staan, vooral na een moeizame start waarin ik veel terrein heb verloren. Het team heeft dit weekend heel hard gewerkt. Op de harde banden waren we een van de snelsten op de baan, dus dat was geweldig. Zo kon ik ook Max voorbij gaan.

Angstaanjagend moment in de race

Een van de meest angstaanjagende momenten voor Russell heeft plaatsgevonden toen hij met volle snelheid door een regen van carbon is gereden. “Het meest moeilijke moment in de race was zonder twijfel toen ik met volle snelheid door een muur van carbon ben gegaan omdat er geen safety car was. Ik kon bijna niets meer zien, dus de auto’s konden overal zijn. Maar ik ben vooral blij dat iedereen in orde is.”

‘Vijfde plek was realistischer geweest’

Hoewel Russell tevreden is met zijn podiumplek, blijft hij realistisch over de werkelijke snelheid van de Mercedes. De Brit heeft aangegeven dat een vijfde plek een realistischer resultaat zou zijn geweest, zeker gezien het tegenvallende resultaat van Norris in de kwalificatie. “Hij zou ook vooraan hebben gestaan. We hebben in ieder geval nog veel werk te doen, maar hopelijk wordt Singapore een beter weekend voor ons”, aldus Russell.

