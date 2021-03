Russell volgt Grosjean op als GPDA-directeur

George Russell vervangt vanaf dit seizoen Romain Grosjean als directeur van de coureursvakbond GPDA. Grosjean, die na zijn Formule 1-afscheid naar de IndyCar trok, blijft verbonden aan de Grand Prix Drivers’ Association als raadgever. Met Anastasia Fowle treedt ook een vierde volwaardig GPDA-lid toe.



De GPDA, de Grand Prix Drivers’ Association, is de organisatie die de belangen van de coureurs in de Formule 1 behartigt. Sinds 2015 is Alexander Wurz voorzitter van de rijdersvakbond, Sebastian Vettel heeft er de rol van directeur. Sedert 2017 was Romain Grosjean mededirecteur van de GPDA, maar de Fransman neemt na zijn overstap naar de IndyCar afscheid van die rol. De 23-jarige George Russell is zijn opvolger.

Lees ook: Exclusief iedere maandag na de race: analyse van Sergej Sirotkin over de afgelopen GP



“Het is een eer en een voorrecht om te worden voorgedragen als directeur van de GPDA”, reageert de Williams-coureur. “Ik waardeer de steun van mijn collega-coureurs om mij deze rol toe te vertrouwen en erken de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. De GPDA heeft de afgelopen zestig jaar een cruciale rol gespeeld bij het ondersteunen en vormgeven van de veiligheid van F1, voor de sport en onze fans. Ik kijk ernaar uit om samen met Anastasia, Sebastian en Alex de nieuwe uitdagingen en kansen aan te gaan.”

Romain Grosjean blijft ondanks zijn overstap naar Amerika aan boord als adviseur, onder meer om het onderzoek na zijn horrorcrash in Bahrein af te ronden. Met Anastasia Fowle treedt er ook een vierde volwaardig lid toe tot de GPDA. Fowle is al verschillende jaren actief als juridisch adviseur van de organisatie en zal zich, als eerste lid zonder achtergrond in de Formule 1, bezighouden met het ondersteunen van de activiteiten van de GPDA.

Lees ook: Gasly: ‘Kreeg bij Red Bull niet de steun en behandeling die anderen wel kregen’