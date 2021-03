Russell voorspelt jaar van hoogtes en laagtes voor Williams: ‘Auto is heel gevoelig aan wind’

Williams bereidt zich voor op een seizoen van hoogtes en laagtes. Het team uit Grove koos dit jaar voor een aero-concept dat zeer gevoelig is aan wind, maar hoopt met enkele uitschieters in het constructeurskampioenschap beter te presteren dan de afgelopen seizoenen.

George Russell moest in Bahrein wachten tot de laatste testdag alvorens hij de FW43B aan de tand mocht voelen, maar na 158 rondjes en de zesde tijd wist de 23-jarige Brit wel meer te vertellen over de nieuwe Williams-bolide. Zo verklapte Russell in gesprek met Autosport dat Williams zijn auto zodanig heeft gebouwd, dat het met enkele uitschieters een beter resultaat in het constructeurskampioenschap hoopt te veroveren.

Lees ook: Oud-kampioen Button is ‘klankbord en sparringpartner’ voor Williams-top

“We hebben ingezien dat we maar een paar races nodig hebben om punten te scoren”, vertelt de Brit. “Als we net zoals vorig jaar consequent een vast tempo rijden, scoren we consequent geen punten. Je hoeft maar twee races snel te zijn en dan eindig je al op een potentieel achtste of negende plek in het constructeurskampioenschap”, weet Russell, die dat illustreert aan de hand van Haas’ en Alfa Romeo’s prestatie vorig jaar. “Haas scoorde vorig jaar drie punten en Alfa acht. We willen proberen om waar het kan zo snel mogelijk te zijn.”

Met dat idee in het achterhoofd heeft Williams een snellere auto ontwikkeld, maar ook eentje die gevoeliger is aan de wind. Dat hij tijdens de testdagen in Bahrein hard waaide, is volgens Russell een goede zaak voor de Britse renstal. “De afgelopen dagen hebben het slechtste van de auto naar boven gehaald, maar we hebben ook positieve dingen gezien.”

Die positieve signalen geven Russell hoop. “Onder normale omstandigheden was onze auto eigenlijk heel competitief. Ik vertrouw er dan ook maar op dat wanneer we naar een circuit gaan waar het wat rustiger is, we kunnen uitblinken.” De Brit heeft zelfs al een circuit in zijn hoofd waar hij verwacht een goede auto te hebben. “Ik denk dat Imola misschien wel een goed circuit voor ons kan zijn. Ik denk dat je onze prestaties komend seizoen een beetje als een jojo moet zien”, aldus de Brit.

Lees ook: Vettel het minst productief: ‘Hoeveel rondjes we tekortkomen? Geen idee, honderd?’