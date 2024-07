George Russell staat als tweevoudig racewinnaar aan de start van de GP van Groot-Brittannië. In Oostenrijk profiteerde hij van de botsing tussen Lando Norris en Max Verstappen en werd de winst hem in de schoot geworpen. Het is de kroon op een goede eerste seizoenshelft voor Russell, die nog steeds wacht op een nieuwe teamgenoot voor 2025. Wie dat uiteindelijk zal worden, deert hem weinig.

Russell reageerde in aanloop naar zijn thuisrace op Silverstone op zijn eerste overwinning van het seizoen en tevens zijn eerste triomf sinds de Braziliaanse Grand Prix van 2022. “Het is altijd goed om bovenaan te eindigen, al hoefde ik voor deze overwinning weinig te doen”, liet hij weten. “Het belangrijkste is dat we (Mercedes, red.) weer voor podiums kunnen vechten.”

De 26-jarige Brit verwacht geen nieuwe overwinning voor het eigen publiek. “Ik verwacht dat Verstappen en Norris weer het snelste zullen zijn – zij bepalen op dit moment de maatstaf”, legde hij uit. “Dat neemt niet weg dat we een strijd kunnen leveren in de voorhoede. In Oostenrijk hebben we bewezen dat we altijd kunnen profiteren van de fouten van anderen.” Russell heeft het gevoel dat hij zijn tweede overwinning wel had verdiend. “In Montréal hadden we eerste moeten worden en werden we derde, in Spielberg was het andersom.”

Nieuwe teamgenoot

De Mercedes-coureur kent een goede eerste seizoenshelft. In de kwalificaties was hij teamgenoot Lewis Hamilton negen van de elf keer de baas en in het kampioenschap staat hij op een goede zevende plaats (111 punten). Oscar Piastri (112 punten) en Sergio Pérez (118 punten) zijn binnen handbereik voor Russell. Toch kreeg hij niet altijd de waardering die hem toekwam. De Brit lacht kritiek echter gemakkelijk weg. “De resultaten spreken voor zich”, zei hij.

Russell weet nog niet wie hem volgend jaar komt vergezellen bij Mercedes. De kans dat Toto Wolff erin slaagt Max Verstappen te strikken is nihil. Carlos Sainz is inmiddels weer een optie voor de Duitsers, terwijl ook Andrea Kimi Antonelli nog altijd populair is. Voor Russell maakt het niet uit wie hij volgend jaar naast zich heeft staan. “Zolang je maar een goede relatie hebt en allebei het beste wil voor het team”, liet hij weten. “Als je eenmaal in de auto zit, is het niet meer belangrijk wie je teamgenoot is. Ik bewijs me toch wel op de baan – ik zit nu in mijn beste seizoen tot nu toe.”

