Russell: ‘Week vrij was prettig, heb goed nagedacht over mijn fout op Imola’

George Russell vergooide anderhalve week geleden op het Italiaanse Imola zijn en Williams’ misschien beste kans van het jaar op punten, met een kostbare crash achter de safetycar. De jonge Brit heeft er de afgelopen week nog veel bij stilgestaan, zegt hij.

“Het was fijn om een week vrij te hebben om stil te staan bij wat er op Imola is gebeurd en van mijn fout te leren”, zegt Russell, die ook nog de tijd nam om een welgemeende excuusbrief te schrijven aan het Williams-personeel.

Dat de 22-jarige Russell een groot talent is, dat staat buiten kijf. Maar zijn crash achter de safetycar was – zoals landgenoot Jolyon Palmer het omschreef – een doodzonde. Voor Russell is het na een week van bezinning echter nieuwe ronde, nieuwe kansen. “Ik verheug me er dan ook op komend weekend weer te racen in Turkije.”

Het sterkt Russell daarbij dat Williams’ FW43 het steeds beter lijkt te doen. “De recente performance van de auto is zeer hoopgevend. Ik ben dan ook benieuwd naar waar we in Turkije toe in staat zijn”, zegt hij. “Ik voel me al met al sterker en beter voorbereid om komend weekend hard terug te slaan.”