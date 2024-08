De kwalificatiesessie op de zaterdag in Zandvoort was er eentje van gemengde gevoelens voor Mercedes. George Russell kon zijn W15 nog op de tweede startrij krijgen, maar Lewis Hamilton kwam niet verder dan Q2. Russell denkt dat er nog wel mogelijkheden voor hem zijn vanaf zijn vierde startplek, hoewel McLaren inhalen wel een hele lastige opgave wordt.

Hamilton kwam niet verder dan P12, en tot overmaat van ramp kreeg de Brit daar ook nog een gridstraf bij. De Mercedes-coureur werd bestraft voor het hinderen van Sergio Pérez, waardoor Hamilton de race vanaf P15 aanvangt. “Het ging helemaal mis”, windt Hamilton er na de kwalificatie geen doekjes om, tegenover F1TV. “Het was een soort domino-effect, wat begon met (het incident met, red.) Checo (Pérez, red.). De balans werd steeds minder, en er kwam steeds meer overstuur. Dat was verschrikkelijk.”

LEES OOK: Gridstraf maakt ellende voor Hamilton in Zandvoort compleet

Ook teamgenoot Russell begon niet al te best aan de kwalificatiesessie, maar wist wel op tijd nog het juiste tempo te vinden. “Het is altijd lastig, psychologisch gezien, als je de baan oprijdt en de auto voelt niet zoals verwacht”, blikt Russell terug op Q1. “Je rijdt ergens onderaan in rangorde en het lijkt er zelfs op dat je niet verder komt dan Q1. Dan moet je even een reset doen. Q2 was weer heel sterk, maar Q3 ging weer niet helemaal van een leien dakje. Ik verwachtte iets meer.”

Is McLaren aan Red Bull voorbij?

Ondanks dat de Mercedes-coureur op een startplaats in de top drie had gehoopt, denkt hij wel dat er nog kansen zijn om tijdens de race naar het podium te rijden. “Realistisch gezien, is McLaren nog steeds sneller dan iedereen”, legt Russell uit. “Wij hebben goed werk geleverd door onze upgrades mee te nemen, maar helaas verbetert McLaren hun performance met hetzelfde tempo.”

LEES OOK: Lando Norris voelt zich gesteund door Nederlandse fans: ‘Dat is nooit veranderd’

Volgens Russell is McLaren zelfs hun Oostenrijkse concurrent Red Bull al helemaal voorbij. In het constructeursklassement staat McLaren ook nog maar 42 punten achter op de wereldkampioenen. “Wij (Mercedes, red.) slaan een steeds groter gat met het middenveld, en komen langzaam dichterbij Red Bull. Maar McLaren is al aan Red Bull voorbij betreffende de performance. We moeten hard blijven werken.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!