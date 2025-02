Waar zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton dit seizoen voor Ferrari rijdt, heeft de achttienjarige Andrea Kimi Antonelli het vrijgekomen stoeltje bij Mercedes overgenomen. George Russell, die sinds zijn komst bij de zilverpijlen voor het eerst een nieuwe teamgenoot heeft, ziet een ‘andere’ dynamiek. “Lewis is zo’n enorme persoonlijkheid, zowel op als naast de baan.”

George Russell en Lewis Hamilton waren van 2022 tot 2024 teamgenoten bij de Duitse renstal, maar aan die samenwerking is dit seizoen een einde gekomen. Tijdens de wintertest in Bahrein kruipt de piepjonge Andrea Kimi Antonelli achter het stuur, terwijl Hamilton bij Ferrari aan een nieuw hoofdstuk van zijn carrière begint.

Tijdens de persconferentie van woensdag werd Russell gevraagd naar het gevoel binnen het Mercedes-kamp en wat er veranderd is. “Natuurlijk voelt het anders. Lewis is zo’n enorme persoonlijkheid, zowel op als naast de baan,” zei hij.

LEES OOK: Russell vol lof over Hamilton: ‘Een voorbeeld voor iedereen in de sport’

Veel geleerd

Het maakt hem melancholisch. “Terwijl het team terugkijkt op goede herinneringen, voel ik me ook dankbaar dat ik die kans heb gehad, omdat ik drie jaar lang zijn teamgenoot ben geweest en zoveel van hem heb geleerd. Ook ben ik rechtstreeks met hem de strijd aangegaan.”

Toch gaat de Brit niet bij de pakken neerzitten. “Het voelt een beetje als het einde van een hoofdstuk, maar dan kijk je uit naar de volgende reis. Het is heel erg voor ons en Mercedes, maar we kijken vooruit, niet achteruit. Ik denk dat iedereen binnen het team erg enthousiast is over dit volgende hoofdstuk.”

Eerste indrukken positief

Na de eerste testdag in Bahrein kijkt Russell hoopvol naar het komende seizoen en is hij positief gestemd over de W16 – de auto waarin hij dit jaar zal rijden. “Woensdagmorgen was een solide start voor het team, de wegligging van de auto was goed. De omstandigheden hier zijn duidelijk heel anders dan we gewend zijn, want het is erg winderig. We weten ook dat er vorig seizoen bijvoorbeeld enorme fluctuaties waren in de prestaties van alle teams. Of je nu als snelste, vierde snelste of tweede snelste uit deze test komt, je kunt er misschien niet te veel in lezen. Desalniettemin lijkt de auto goed te presteren.”

Antonelli stond bovenaan de ochtendsessie, waarna Russell zich in de middagsessie en over de hele testdag gezien, op de tweede plaats terugvond. “Het is duidelijk een nieuwe start voor ons allemaal. We zijn gewoon benieuwd naar wat het seizoen gaat brengen.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.