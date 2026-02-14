George Russell sluit zich aan bij de uitspraken van zijn teambaas Toto Wolff, en bestempelt concurrent Red Bull als ‘het meest competitieve’ team van de huidige grid. De Brit kwam tot deze conclusie tijdens de testdagen in Bahrein, waar met name Max Verstappens prestaties in de RB22 meteen indruk maakte. “We hebben het hier over een verschil van een halve tot een hele seconde over een ronde”, legt Russell uit.

Het team van Red Bull maakte indruk tijdens de testdagen in Bahrein. Max Verstappen reed op de woensdagochtend – de eerste testsessie van de week – de snelste tijd en maakte meteen veel testkilometers. Mercedes-teambaas Toto Wolff kon zijn ogen niet geloven. “Nou, ik had gehoopt dat ze slechter zouden presteren”, gaf de Oostenrijker toe. “De auto, de motor. Red Bull bepaalt op dit moment gewoon de maatstaf, denk ik. En natuurlijk, als je Max (Verstappen, red.) in de auto hebt, is dat een ijzersterke combinatie.”

LEES OOK: Wolff stomverbaasd door snelle Verstappen in Bahrein: ‘Red Bull is de maatstaf’

George Russell – die in 2026 aan zijn vijfde seizoen als Mercedes-coureur begint – was het helemaal met zijn teambaas eens. “De waarheid is dat Red Bull in Barcelona op dag één meteen goed uit de startblokken kwam en ver voor lag op al zijn concurrenten, dus ook op ons, Ferrari en de anderen”, vertelt de Brit aan de aanwezige media in Bahrein. “Op dit moment zijn ze echt het te kloppen team.”

‘Beangstigend om te zien’

Mercedes zette zelf op de vrijdag in Bahrein nog de snelste tijd neer. Andrea Kimi Antonelli reed een 1:33.669 in de middagsessie, nadat Russell eerder op de dag nog als eerste coureur onder de 1:34.000 was gedoken. Toch blijft de Brit naar Red Bull wijzen. “Ik denk niet dat iemand echt naar ons zou moeten kijken. Je zou moeten kijken naar de meest competitieve auto op de grid, en dat is op dit moment Red Bull.”

LEES OOK: Verstappen verdenkt Mercedes van ‘sandbagging’: ‘Wacht maar tot Melbourne’

“Ze liggen niet slechts een kleine stap voor. We hebben het hier over een verschil van een halve tot een hele seconde in de prestaties tijdens een ronde”, voegt Russell eraan toe. “Het is dus behoorlijk beangstigend om dat verschil te zien. Red Bull heeft de afgelopen vijftien jaar altijd een zeer goede auto geleverd, zelfs toen ze geen geweldige motor hadden, dus deze test was voor velen van ons echt een eye-opener.”

Red Bull zelf is het niet met de conclusie van de Mercedes-mannen eens. Zo ontkende topman Pierre Waché dat de Oostenrijkers al de maatstaf zijn voor het komende seizoen, terwijl Verstappen de uitspraken van de Zilverpijlen vooral ziet als een manier om te ‘proberen de druk te verleggen naar ons’.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.