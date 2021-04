George Russell ziet kansen voor teamgenoot Nicholas Latifi, die volgens hem ‘een zeer goede kans maakt om Q3 te bereiken’. Russell is tevreden over de snelheid van het team dit weekend, al moet hij zelf nog wat verbeteren: “Ik heb het op dit moment gewoon lastig.”

Williams kende een goede start van het weekend op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Het Britse team is de afgelopen tijd regelmatig achterin te vinden, maar stond vrijdag in de eerste vrije training op de negende en elfde plaats, waarbij Latifi sneller was dan Russell. Ook in de tweede vrije training stond het team er goed bij met de dertiende tijd voor de Canadees. Russell, die nog nooit door zijn teamgenoot verslagen is in de kwalificatie, is positief over de prestaties van Williams tot nu toe.

Latifi had het naar zijn zin op de vrijdag. Foto: Motorsport Images

“Als team zien we er heel snel uit”, vertelt Russell. “Ik zit zelf nog wel wat van de pace af. Nicholas rijdt hier echt heel goed. Waarschijnlijk rijdt hij nu beter dan ik ooit van hem heb gezien. Hij heeft op dit moment echt een goede kans”, aldus de Brit, die vindt dat hij nog wel wat te verbeteren heeft dit weekend. “Ik heb het op dit moment gewoon lastig, ik weet niet precies waarom. We waren hier vorig jaar zeer sterk.”

Voor teamgenoot Latifi lijkt het een van zijn beste weekenden te kunnen worden. Russell ziet zijn teamgenoot zelfs ‘waarschijnlijk een heel goede kans’ hebben op Q3. “Ik hoop dat we minstens Q2 bereiken. Vorig seizoen zaten we al een aantal keren in Q2 en we lijken er beter voor te staan dan ooit. Nicholas lag ruim vier tienden voor op mij en hij heeft waarschijnlijk een heel goede kans om Q3 te bereiken. We zullen wel zien wat we kunnen doen”, aldus de hoopvolle Russell.