George Russell weet ook niet helemaal waar het vandaan kwam, maar prijst zich zeer gelukkig met zijn geweldige elfde plek voor Williams in de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal. Zijn beste resultaat in drie jaar tijd bij het team.

Natuurlijk, Russells beste kwalificatieresultaat ooit is een tweede plek, maar dat was toen hij in 2020 in Sakhir Lewis Hamilton verving bij Mercedes. Met Williams deed Russell het nog nooit beter dan op de zaterdag in Portugal. “Ik heb geen idee waar dit vandaan kwam”, vertelt hij de voor de camera van Formula1.com, in de uitzending van Ziggo Sport.

“We waren vrijdag snel in de eerste training, maar daarna worstelden we. In de kwalificatie klikte het echter ineens weer, kwam de auto tot leven. We hebben zo een super job gedaan, met ons beste resultaat samen in drie jaar tijd”, verhaalt de Williams-coureur.

De enige punten die de jonge Brit tot op heden behaalde in de Formule 1, pakte hij ook tijdens die invalbeurt voor Mercedes. Met Williams lukte het Russell nog niet in de top tien te finishen. Zondag dan maar? “Dit is in elk geval een goed begin”, lacht hij.

“We hebben veel topsnelheid, dus het is – denk ik – lastig voor de jongens achter ons om ons in te halen”, schat Russell zijn kansen in. “Daarnaast staan een aantal jongens voor ons op softs en dat is geen goede band voor in de race. Wij beginnen daarentegen op mediums. We staan er dus goed voor.” Dus? “Ogen vooruit en vol in de aanval.”

