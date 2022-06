Het scheelde niet veel of Carlos Sainz had in Canada zijn eerste Formule 1-zege behaald. Hij baalt er uiteraard van dat het niet gelukt is, maar is uiteindelijk wel tevreden over de snelheid van de Ferrari: “We konden Verstappen de hele race onder druk zetten.”

Sainz leidde de race totdat de safetycar ervoor zorgde dat hij net als Max Verstappen een tweede pitstop kon maken. Hij had de versere band, maar moest wel de aanval inzetten bij de Nederlander. Sainz hield hem constant onder druk, maar kon geen echte aanval inzetten omdat hij net het beetje tekort kwam richting de laatste chicane.

“Ik pushte volop”, zegt Sainz. “Ik liet geen ruimte tussen de muren en we hadden gewoon niet de delta bij de haarspeldbocht om hem in de chicane in te halen”, doelt hij op het stuk tussen bocht 10 en 13. “Het positieve is dat we sneller waren, de hele race. We hadden alleen dat ene beetje meer nodig om te winnen.”

Dat het racetempo zo goed was stemt Sainz positief, al had hij uiteraard op meer gehoopt. “We waren in staat om Max de hele race onder druk te zetten. We hebben echt alles geprobeerd. We waren zo dichtbij de zege vandaag.” De Spanjaard wil vooral naar de positieve kanten kijken. “We zullen het de volgende race weer proberen”, besluit de Ferrari-coureur.

Foto: Motorsport Images