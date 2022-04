Carlos Sainz leek zich in de strijd om de pole te kunnen mengen, maar stond aan het einde van de ‘rampzalige’ kwalificatie slechts op de negende plek. Twee pechmomenten hinderden de Spaanse Ferrari-coureur, waar hij stevig van baalt: “Je kunt je vast mijn woede voorstellen.”

Sainz zat er het hele weekend goed bij en maakte kans op de poleposition, maar in Q3 kende Sainz veel pech. Zijn eerste getimede ronde telde niet omdat de rode vlag gezwaaid werd voordat hij over de finish kwam, waardoor hij niet eerste of tweede, maar negende stond. Het kwam dus aan op de laatste run, maar daar werd hij gehinderd door opstartproblemen met de F1-75. Daardoor kon hij niet twee opwarmronden doen, wat vandaag de optimale strategie bleek.

Door deze samenloop van omstandigheden start Sainz morgen vanaf een teleurstellende negende plaats, voor landgenoot Fernando Alonso die ook pech kende. “Ik zat het hele weekend in de strijd om de pole”, kijkt Sainz teleurgesteld en gefrustreerd tegelijk terug op het weekend tot nu toe. “Ik ben boos omdat we dit soort problemen met de starter niet zouden moeten hebben. Het was gewoon een ramp”, vat hij samen.

“In Q3 hadden we de rode vlag toen ik in een goede ronde zat, maar ik kon geen bankerlap neerzetten”, vervolgt Sainz. We onderzoeken wat er voor de tweede run in Q3 gebeurde omdat de motor niet wilde starten, daardoor ging ik drie minuten te laat naar buiten. We hadden twee ronden nodig om de banden op temperatuur te krijgen en die twee ronden kon ik niet doen, waardoor ik met ijskoude banden aan de ronde begon. Dat is gewoon bagger.”

Sainz crashte vervolgens bijna twee keer in die ene ronde, waarbij hij veel tijd verloor en zo wel een rondetijd noteerde, maar alsnog op de negende plek eindigde. “Het was ongelofelijk ongelukkig om deze twee problemen in Q3 te hebben. Je kunt je vast mijn woede voorstellen. Zeker omdat ik niet hoog eindigde, het had op zijn minst de eerste startrij en een gevecht om de zege moeten zijn”, besluit de Ferrari-coureur.

Foto: Motorsport Images