Sainz: ‘Coureurs gaan het fysiek wel voelen als we straks weer gaan racen’

McLarens Carlos Sainz denkt dat de coureurs het fysiek wel even gaan voelen als de Formule 1 straks na maandenlang uitstel een reeks races achter elkaar afwerkt. De Spanjaard verwacht vooral de nodige nekpijn.

Niet dat Sainz thuis niet net zoals zijn collega’s volop aan het trainen is, maar juist de voor Formule 1-coureurs ontzettend belangrijke nekspeieren, zijn volgens Sainz lastig te trainen. “Want hoeveel oefeningen je thuis ook doet, je kunt de G-krachten waar je in een Formule 1-auto aan wordt blootgesteld maar moeilijk simuleren”, vertelt Sainz aan Motorsport.com.

Normaal gesproken is dit minder een probleem omdat de seizoensopener dan in maart is, kort na de wintertests van eind februari waarin de nek vaak al een flinke workout krijgt. Zoals het er nu naar uitziet start het seizoen op z’n vroegst echter pas begin juli, vier maanden na de wintertests.

“Daar komt nog bij dat het eerste circuit op de kalender normaal niet zo zwaar voor de nek is”, doelt hij op het Albert Park-stratencircuit in Melbourne. Oostenrijk, de beoogde nieuwe seizoensopener, is daarbij ‘ook niet het zwaarste circuit’. Maar: “We gaan al die snelle bochten daar wel even voelen.”

“Als de eerste race echter in Hongarije of Singapore was geweest, kan ik je verzekeren dat je coureurs na de finish in elkaar had zien storten”, zegt Sainz, aangezien dat twee van de zwaarste races zijn.

Volgens Sainz onderschatten buitenstaanders sowieso nog wel eens hoe zwaar het is om een Grand Prix te rijden. “Je lichaam krijgt het zwaar te verduren.” En de beste manier om, zelfs met al het trainen, fit genoeg te worden om een Formule 1-auto te besturen? “Dat is rijden met een Formule 1-auto.”

