Russell heeft het thuis naar zijn zin: ‘Nog nooit zoveel tijd met mijn familie doorgebracht’

George Russell had zich zijn tweede seizoen in de Formule 1 zonder twijfel anders voorgesteld. Toch heeft de coronacrisis ook positieve gevolgen voor de Williams-coureur. “Ik denk dat ik sinds mijn vijftiende nog nooit zoveel tijd met mijn familie heb doorgebracht.”

George Russell zou in Melbourne aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 beginnen. De Williams-coureur zit, net als de meeste mensen, thuis sinds het uitbreken van de coronacrisis. En Russell heeft het prima naar zijn zin, dat vertelt hij aan The Evening Standard. “Ik zit hier met mijn familie en trainer die normaal de wereld rond reist met mij. De sfeer is goed en we zijn allemaal gezond, dat is het belangrijkste. We hebben een goede routine: trainen in de tuin, hier en daar wat doen in de garage en indoor fietsen. ‘”

Voor Russell, die normaal amper thuis is, is een welgekomen verandering. “Ik denk dat ik sinds mijn vijftiende nog nooit zoveel tijd met mijn familie heb doorgebracht en eerlijk gezegd hebben we het prima naar onze zin.”

Minpunt van de lockdown is volgens Russell het gebrek aan sociaal contact. Gelukkig biedt moderne technologie een degelijk alternatief. “Ik heb dagelijks contact met mijn vrienden via FaceTime, Houseparty,… Daardoor gaat de tijd wat sneller.”

Ook zijn vrienden in de paddock hoeft Russell dankzij het simracen niet te missen. Hij racet en gamet regelmatig met Charles Leclerc en andere collega’s. Zo doet Russell mee aan de Virtual Grand Prix Series. “Ik heb me eigenlijk voor de lol aangemeld en ook om de fans wat te bieden. Ik nam het niet zo heel serieus, maar ik had al snel door dat het niveau erg hoog is. Het is weliswaar niet zo realistisch in vergelijking met een echte auto, maar voor nu is het prima.”

Naast simracen en tijd doorbrengen met zijn familie heeft Russell thuis voldoende tijd om te trainen: