Oud-wereldkampioen Mario Andretti heeft hoge verwachtingen van zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc. De Amerikaan is zeer onder de indruk van de prestaties van beide Ferrari-coureurs in de eerste races van het seizoen. “Sainz en Leclerc zijn coureurs die overwinningen en titels kunnen pakken. Ze zijn WK-materiaal en dat zullen we in de toekomst gaan zien”, zo stelt hij.

Andretti constateert dat Ferrari een deel van de achterstand op Red Bull heeft ingelopen en kijkt uit naar het vervolg van het seizoen met Sainz en Leclerc. Sainz won vorig weekend – net hersteld van een blindedarmoperatie – overtuigend de Australische Grand Prix in Melbourne, voor Leclerc. Max Verstappen viel die race uit.

‘Ferrari heeft alles goed gedaan’

“Bij Ferrari heeft men in Australië alles goed gedaan met de zowel de banden als de strategie. Dat waren toch twee zwakkere punten bij het team in het verleden. De zege van Sainz is voor mij zeker geen verrassing”, meent Andretti in een interview met de Italiaanse sportkrant Gazetta dello Sport.

De uitvalbeurt van Max Verstappen bestempelt Andretti als een momentopname en heeft volgens hem niets te maken met de heersende onrust binnen het team van Red Bull. “Het blijft wel erg vervelend en de spanningen kunnen wel iets teweeg brengen. Dat is negatief.”

