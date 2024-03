Ferrari kijkt terug op een heerlijk weekend in Melbourne. De scuderia deelde een flinke tik uit aan concurrent Red Bull door de rode bolides op de eerste én de tweede plek te parkeren. Teambaas Frédéric Vasseur weet inmiddels dat winst voor Red Bull niet in beton gegoten is. Als Ferrari erin slaagt de kampioenen uit Milton Keynes onder druk te zetten, is er van alles mogelijk.

De Franse teambaas was triomfantelijk in een interview met Sky Sports. De laatste keer dat Ferrari de bovenste twee tredes op het podium bezette was immers alweer twee jaar geleden. Vooral de overwinning op concurrent Red Bull was belangrijk voor Vasseur. “Dit weekend bewijst dat als alles goed gaat – wat eigenlijk elk weekend zou moeten kunnen – we Red Bull onder druk kunnen zetten”, legde hij uit. “En als ze onder druk staan gaan ze fouten maken.”

Echter, Red Bull staat nog steeds bovenaan in het kampioenschap. Na drie races voert het team van Max Verstappen de ranglijsten aan met 97 punten, op de voet gevolgd door Ferrari met 94 punten. “We moeten dit vasthouden”, is het devies van Fred Vasseur. “We hebben er vertrouwen dat we dit veel vaker voor elkaar kunnen krijgen.” Uiteraard is het belangrijk om te noemen dat Ferrari profiteerde van de DNF van Max Verstappen. Had Red Bull twee auto’s in de race gehad, dan had Australië heel anders uit kunnen pakken voor het team van Vasseur.

