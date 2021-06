De Ferrari van Charles Leclerc en Carlos Sainz is meestal sterk tijdens de kwalificatie. De twee polepositions van Leclerc in Monaco en Bakoe onderstrepen dat wel. In Oostenrijk wilde het echter nog niet heel erg vlotten. Met een P7 en P12 zijn beiden coureurs teleurgesteld, hoewel zowel Leclerc als Sainz nog wel kansen zien tijdens de race.

Na een dramatisch, puntloos weekend in Frankrijk loopt Ferrari 16 punten achter op concurrent McLaren. Sainz en Leclerc startten respectievelijk vijfde en zevende, maar vielen tijdens de race terug naar de elfde en zestiende plaats. De Ferrari kon het tempo van de andere teams niet volgens zonder te veel van de banden te vragen. Een probleem dat dit weekend nog niet is opgelost, maar voor minder problemen zou moeten zorgen, denken beiden heren.

Leclerc kan best leven met zijn zevende plek na de kwalificatie. “Ik ben persoonlijk best tevreden met de ronde, omdat ik alles eruit heb gehaald”, zegt hij. “Maar aan de andere kant, als ik naar het gat tussen Lando [Norris] en mezelf kijk, is dat best groot op een circuit als dit.” De Monegask hoopte dat zijn tijd goed genoeg zou zijn voor een betere plek op de grid, maar neemt zichzelf niets kwalijk. “P7 was denk ik het hoogst haalbare voor ons vandaag. We kijken wel hoever we morgen komen.”

Voor de race van vanmiddag is Leclerc voorzichtig optimistisch. “We hebben ons dit weekend wat meer gefocust op de race pace“, legt hij uit. “We hebben meer lange runs gedaan in de vrije training om te proberen de auto beter te begrijpen en hopelijk zal dat morgen zijn vruchten afwerpen.” Leclerc vertrouwt erop dat zijn SF21 het in ieder geval beter zal doen dan tijdens de vorige race in Frankrijk.

Ook Sainz hoopte op meer, maar probeert positief te blijven. “Ik had niet gedacht dat we over een ronde zo veel te kort zouden komen. Dit circuit ligt ons niet zo goed. We hebben iedere sessie moeite gehad om in de top tien te komen”, zegt de Spanjaard. “De rondetijden komen niet makkelijk, maar onze longruns zijn positiever dan op Paul Ricard”, voegt hij toe. En hoewel de startposities geen ideaal beeld schetsen, gelooft Sainz nog in een betere resultaat dan in Frankrijk: “Hopelijk kunnen we de tendens van de laatste paar races omkeren en vooruit gaan tijdens de race.”