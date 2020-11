Sainz ‘erg boos’ na problemen in Q2: ‘Geeft ons nog maar weinig opties voor de race’

Carlos Sainz is na afloop van de tegenvallende kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein ‘erg boos’ over de problemen die hij kende. De Spanjaard kon in Q2 geen tijd noteren nadat zijn achterbanden vastsloegen en dus zal hij vanaf de vijftiende plaats moeten starten: “We hadden er hard aan gewerkt om hardere banden te sparen voor de race, en dan gebeurt dit…”

Sainz zette in Q2 net aan voor zijn eerste getimede ronde toen plotseling de achterbanden vastsloegen. De Spanjaard kwam daardoor met zijn papajaoranje bolide vast te staan in de eerste bocht. Na overleg via de boordradio en met toestemming van de FIA probeerde Sainz de auto nog aan de praat te krijgen, maar dat lukte niet. Hij start daardoor als vijftiende, maar baalt er ook van dat hij waarschijnlijk een streep kan zetten door het setje mediums dat hij op dat moment gebruikte.

“Het geeft ons nog maar weinig opties als we die set banden kwijtraken met dat moment”, zegt Sainz tegenover het Spaanse Movistar. “Het geeft ons weinig opties voor zondag. Dat is waarom ik erg boos ben. Sorry, maar ik ben erg boos”, aldus de ‘Chili‘.

Omdat de gehele top tien op de mediumband zal starten ziet Sainz weinig mogelijkheden om in de race terug te slaan. “Ja ja kan terugslaan, maar het wordt ingewikkeld. Vooral omdat de top tien op de mediums start, dus degenen die achter hen starten zullen geen voordeel hebben. Ik had twee sets van de mediumband gespaard, waarvan één wel kapot zal zijn en niet meer te gebruiken valt. Dat maakt het een beetje moeilijk voor de race. We hadden er hard aan gewerkt om hardere banden te sparen voor de race, en dan gebeurt dit…”, besluit de McLaren-coureur.

McLaren bevestigde na de kwalificatie dat het ging om het ‘falen van de achterremmen’.