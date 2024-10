Achter winnaar Max Verstappen maakte Carlos Sainz zaterdagavond indruk in de sprintrace in de Verenigde Staten. De Spanjaard eindigde na flink wat gevechten op de baan keurig als tweede. “Ferrari ziet er snel uit”, aldus Verstappen. Maar Sainz vindt Ferrari niet per se favoriet voor de kwalificatie. “We hopen gewoon zo ver mogelijk vooraan te staan.”

Vrijdag werd tijdens de eerste en enige vrije training al duidelijk dat het met de snelheid van de Ferrari in principe goed zit, zeker over één ronde. Dat kwam er in de sprintkwalificatie weliswaar niet uit, maar op basis van de data is en blijft de Italiaanse renstal een geduchte kanshebber op de pole position in de kwalificatie voor de reguliere race.

Dat Sainz en teamgenoot Leclerc voor de sprintrace bijvoorbeeld de eerste startrij misten, zegt niet alles. Dat bleek tijdens de wedstrijd zelf. “De snelheid is er namelijk wel, we hadden een goed tempo”, aldus die eerste. De teamgenoten vochten aanvankelijk vooral met elkaar, om later allebei George Russell te verschalken. Het lukte Sainz vervolgens ook nog om Lando Norris van de tweede plek te beroven.

“Een goede sprintrace, het was genieten”, reageerde de Spanjaard naderhand. “Er waren mooie gevechten op de baan, er was volop actie. Op een gegeven moment worstelde ik wel wat met de banden, maar ik zag dat het bij Norris ook zo was. Toen realiseerde ik me dat ik misschien nog wel tweede kon worden.”

Dat lukte en dat is goed voor het vertrouwen richting kwalificatie en race, beaamde hij: “We zijn snel.” Maar of Ferrari daardoor volgens Sainz ook een favoriet is voor pole in de kwalificatie? Die boot hield hij diplomatiek af: “We proberen in elk geval zo ver mogelijk vooraan te staan.”

