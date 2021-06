Hoewel Ferrari er op de vrijdagtrainingen in Azerbeidzjan goed bij stond, merkt Carlos Sainz op dat het team ‘zeker niet zo sterk is als in Monaco’. De Spanjaard zegt dat het totaalplaatje nog niet zo helder was en dat de zaterdag een betere indicator zal zijn.

In Monaco zagen we, toch wel wat onverwacht, het gehele weekend beide Ferrari’s bovenaan. Charles Leclerc wist zelfs de poleposition te veroveren, maar zou niet aan de start verschijnen vanwege problemen aan zijn auto, veroorzaakt door de crash in de slotseconden van Q3.

Ook in Azerbeidzjan zien we de Ferrari’s bovenaan terug. In de eerste vrije training stonden Leclerc en Sainz op de tweede en derde plek, in de middagtraining zagen we ze terug op de derde en vierde plaats. Het lijkt dus opnieuw een goed weekend te worden voor Ferrari, al voelt Sainz dat het wel wat anders is dan in Monaco.

“We zijn hier sneller dan verwacht”, vertelt Sainz. “Het klopt dat ik in mijn snellere rondes een goede slipstream had. We konden de pace voor de longrun nog niet echt zien. Dus misschien is het totaalplaatje nog niet zo helder als het kan zijn.”

Volgens de Spanjaard zal de zaterdag een betere indicator zijn. “Maar we zijn zeker niet zo snel als in Monaco”, stelt hij. “Ik denk dat Red Bull zowel in de longrun als op de korte run sneller is. We moeten onze koppen bij elkaar steken en kijken of we wat in rondetijd kunnen verbeteren.”