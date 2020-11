Sainz gaat in een oude Ferrari testen voordat het seizoen begint

Volgend jaar zijn er slechts drie testdagen voordat het seizoen begint in Australië en dat is slecht nieuws voor de rookies én voor de coureurs die naar een ander team verhuizen, waaronder Carlos Sainz, die in 2021 bij Ferrari gaat rijden. Hij kan slechts anderhalve dag testen in de nieuwe auto en dat is te weinig, vindt hij. Ferrari heeft een oplossing gevonden daarvoor: Sainz gaat voorafgaand het seizoen in een oude Ferrari testen.

Carlos Sainz vervangt Sebastian Vettel bij Ferrari, die op zijn beurt naar Aston Martin verhuist. Vroeger had Sainz eindeloos kunnen testen, maar onder de huidige reglementen is dat niet toegestaan en daar is de Spanjaard niet blij mee. “Je kan je niet voorbereiden op het seizoen als je maar anderhalve dag kan testen”, stelt hij. “Zeker niet in deze complexe auto’s. En ook krijg je niet de kans om je crew en je engineers goed te leren kennen”, zegt de McLaren-coureur.

En dus gaat hij in een oude Ferrari testen, zo verklapte Mattia Binotto tijdens de persconferentie. “We willen iets gaan organiseren”, zegt de Zwitser. “Zo leert hij het team beter kennen en weet hij hoe wij te werk gaan”, aldus Binotto.

“In januari willen we een test organiseren, zodat hij kan wennen aan de Ferrari-bolide, het team en aan de procedures”, vertelt de teambaas van Ferrari. Onder de huidige reglementen mag je in een twee jaar oude auto testen en dat betekent dus dat Sainz waarschijnlijk in de SF71-H, de 2018-bolide van Ferrari, gaat rijden.

