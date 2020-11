Sainz geschokt door gebrek aan snelheid: ‘Nog nooit zo traag geweest in de regen’

Carlos Sainz staat bekend als een goede regenrijder, maar hij kon geen potten breken in de verregende kwalificatie in Turkije. Hij is verbaasd over het gebrek aan snelheid. “Ik ben nog nooit zo traag geweest in de regen.”

“Zeer teleurstellend”, zo vat Sainz zijn zaterdag samen. “Ik ben nog nooit zo traag geweest in de regen, terwijl ik normaal gesproken sterk ben in dit soort omstandigheden”, meent de McLaren-coureur.

Lees ook: Verstappen twijfelde op boordradio aan Q3-strategie: ‘Ik denk dat het een beetje te laat is’

De Mercedes-coureurs klaagden al dat het moeilijk was om de banden op te warmen. Sainz doet er een schepje bovenop. “Het was nagenoeg onmogelijk”, beweert hij. “Aan het eind van Q2 ging het beter, maar toen was de sessie al voorbij. We gokten op intermediates aan het begin, maar dat werkte niet en toen maakten we te laat de overstap naar de regenbanden”, aldus de Spanjaard.

Maar verrast is hij niet door de matige kwalificatie. “We worstelen het hele weekend al en de regen maakte het alleen maar erger”, zegt Sainz, die ook nog drie plaatsen moet inleveren op de grid voor het ophouden van Sergio Perez.

Lees ook: Gridstraf voor Carlos Sainz na ophouden Sergio Perez