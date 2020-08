Sainz: ‘Grosjeans rijgedrag was onacceptabel’

Carlos Sainz is vijf dagen na de race nog steeds niet te spreken over Romain Grosjean. Sainz zei tegen Skysports Grosjeans acties levensgevaarlijk te vinden. “Met de snelheden die we nu bereiken in de Formule 1, moet hij gewoon weten dat het niet acceptabel is”, zegt Sainz.

Sainz en Grosjean waren in een heftig gevecht verwikkeld afgelopen zondag voor de vijfde plaats. Sainz probeerde de Haas-coureur in te halen in bocht 15, Stowe, maar de Fransman verdedigde fel. Té fel in zijn Sainz’ ogen.

“Vanuit een coureursoogpunt is het onacceptabel. Het maakt dan niet uit of je wel of niet een gat laat, zoals hij claimde. Je moet je houden aan je eigen verdediging en lijn. Maar hij wachtte op een beweging van mij. Hij wilde me duidelijk van het circuit rijden”, zegt de Spanjaard.

Sainz hoopt Grosjean nog te kunnen spreken over het incident. “Grosjean gaat het met me eens zijn als hij in mijn schoenen stond. Hij gaat het alleen niet toegeven tegenover de media”, laat de getergde McLaren-coureur weten.

