Ferrari wordt tijdens de wintertests opvallend naar voren geschoven als favoriet door haar rivalen van Mercedes, maar volgens Carlos Sainz is dat een ’typisch’ spelletje dat Mercedes speelt.

Mercedes-aanwinst George Russell wees deze winter meermaals naar Ferrari als dé favoriet op basis van haar testvorm. Hoewel Mercedes de Barcelona-test als snelste afsloot, zat Ferrari er goed bij en maakte de meeste meters. De nieuwe bolide van de Scuderia leek ook gelijk goed op de weg te liggen.

Tijdens de openingsdag in Bahrein, kwam Ferrari weer goed uit de startblokken. En waar veel teams worstelden met de grip en balans, oogt Ferrari’s F1-75 gewillig en stabiel. Reden genoeg voor Russell om Ferrari weer als favoriet aan te wijzen.

“Dat is typisch voor Mercedes en George”, reageert Ferrari-coureur Sainz weinig gevleid op deze uitspraken. Volgens de Spanjaard hoort het bij het spelletje dat Mercedes speelt om zulke uitspraken te doen. “En vervolgens vegen ze bij de eerste race met iedereen de vloer aan.”

“Als ze dit nou voor het eerst zouden roepen, zou ik het misschien geloven”, grijnst Sainz. “Ze roepen echter al vier, vijf jaar van dit soort dingen tijdens de tests. Om ons vervolgens allemaal te verrassen bij de eerste race.”

Hoe de vlag er bij hangt, is volgens Sainz simpelweg moeilijk in te schatten. “Het is nog steeds lastig te zien waar we staan. Zeker hier in Bahrein veranderen de baanomstandigheden zo’n beetje elk halfuur. Het is dus nog te vroeg om conclusies te trekken.”