Sainz maakt volgende week zijn eerste Ferrari-meters op Fiorano met 2018-auto

Carlos Sainz krijgt volgende week de kans op Ferrari’s testcircuit Fiorano zijn eerste rondjes te draaien in een 2018-bolide van de Scuderia. En hij is niet de enige: teamgenoot Charles Leclerc gaat eveneens testen, net als een aantal Ferrari-junioren.

Het wordt zo een druk weekje in Maranello, waar Ferrari’s testcircuit op een steenworp afstand van de Ferrari-fabriek ligt.

Het Italiaanse dorpje zal waarschijnlijk vijf dagen lang worden wakker geschud door de V6-klanken van de Ferrari SF71H uit 2018. Dat er niet met een modernere Ferrari wordt getest, komt omdat teams voor dit soort tests een minstens twee jaar oude auto moeten gebruiken.

Volgens het Britse Autosport stapt Sainz op woensdag en donderdag in, net als Leclerc. Op de maandag en dinsdag komen Ferrari-junioren Robert Shwartzman en Marcus Armstrong – die allebei in de Formule 2 uitkomen – vermoedelijk in actie. Volgens Autosport gaat Giuliano Alesi ook testen, maar is niet bekend op welke dag. Of testrijder Callum Ilott in actie komt, is nog niet duidelijk.

