Sainz maakt zich nog geen zorgen over Schumacher: ‘Als ik gewoon presteer, word ik niet uit de auto gezet’

Vanaf volgend seizoen is Carlos Sainz een Ferrari-coureur, maar er wordt nu al volop gespeculeerd over zijn positie. Ferrari heeft veel jonge coureurs, waaronder Ilott, Shwartzman en Schumacher, in de opleiding zitten die in de toekomst graag bij Ferrari willen rijden. Sainz maakt zich er nog geen zorgen over.

Carlos Sainz neemt volgend jaar de plaats van Sebastian Vettel over bij Ferrari, maar de Italiaanse renstal focust zich met name op de toekomst. Steeds meer coureurs worden toegevoegd aan de Ferrari Driver Academy. Drie coureurs (Callum Ilott, Robert Shwartzman en Mick Schumacher) uit de opleiding rijden nu in de Formule 2 en rijden mogelijk volgend jaar in de Formule 1 bij Haas of Alfa Romeo.

In gesprek met Il Festival dello Sport zegt Mattia Binotto dat hij graag een coureur uit de opleiding naast Charles Leclerc wil hebben. “Charles is een snelle coureur en een uitzonderlijk talent. Hij ontwikkelt zich steeds meer als een leider. We hopen dus dat we in de toekomst een coureur uit de opleiding naast hem kunnen zetten”, aldus Binotto.

Carlos Sainz werd geconfronteerd met de woorden van zijn toekomstige baas. Hij maakt zich nog geen zorgen. “Ik ben nog geeneens bij Ferrari en jullie hebben het nu al over mijn toekomst. Als ik races en kampioenschappen win, dan gooien ze me er denk ik niet uit”, vertelt Carlos Sainz aan El Mundo Deportivo.

