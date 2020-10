Schumacher over zijn toekomst: ‘Alles ligt nog open’

De afgelopen weken werd Mick Schumacher vaak in verband gebracht met een zitje bij Alfa Romeo. Hij zou vanochtend ook in actie voor het Zwitserse team, maar het slechte weer op de Nürburgring gooide roet in het eten. Of hij in 2021 een permanente plaats krijgt in de Formule 1, wil hij niet zeggen.

De zoon van Michael Schumacher maakt sinds 2019 deel uit van de Ferrari-academie. Zijn goede prestaties in de Formule 2 zijn niet onopgemerkt gebleven. Vanochtend zou hij bij Alfa Romeo zijn officiële Formule 1-debuut maken, maar door de mist in de Eifel werd de eerste vrije training geannuleerd.

Mick Schumacher vertelt aan Sky Deutschland dat het nog niet duidelijk is waar zijn toekomst ligt. “Alles ligt nog open. Ik moet nog het Formule 2-kampioenschap afmaken. Daar focus ik me op. Tuurlijk is het mijn droom om in de Formule 1 te rijden. Maar wanneer dat gebeurt, dat weet ik nog niet”, aldus Schumacher.

Schumacher zou naar verluidt zeker zijn van een zitje in de Formule 1 als hij minimaal derde wordt in de Formule 2. “Daar kan ik ook geen antwoord opgeven”, zegt de leider van het Formule 2-kampioenschap.

