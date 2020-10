Vettel over Mick Schumacher: ‘Hopelijk zien we hem volgend jaar tijdens de races’

Sebastian Vettel ziet Mick Schumacher volgend jaar graag in de Formule 1 rijden. De Duitser vindt dat de leider in het Formule 2-kampioenschap zijn kans heeft verdiend en hoopt dat hij een stoeltje in de Formule 1 weet te bemachtigen.

Mick Schumacher stapt tijdens de eerste vrije training in bij Alfa Romeo. De Duitser heeft met nog twee races te gaan een voorsprong van 22 punten op Callum Ilott in het Formule 2-kampioenschap. “Hij verdient zijn kans”, vindt Vettel. “Hopelijk zien we hem ook nog andere vrijdagen dit jaar en tijdens de races volgend jaar. Hij heeft een geweldig seizoen in de Formule 2, hopelijk kan hij een stoeltje voor volgend jaar bemachtigen.”

“Het zal een moeilijke sessie worden voor hem”, doelt teamgenoot Charles Leclerc op de regen waarin Schumacher hoogstwaarschijnlijk zijn debuut zal maken. “Hij hoeft niets te bewijzen”, geeft de Monegask als raad.

Volgend jaar rijdt Vettel voor Aston Martin nadat Ferrari het contract met de viervoudig wereldkampioen niet wilde verlengen. In navolging van Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft ook Vettel toe aandelen te hebben gekocht in de Britse autofabrikant. “Ik heb aandelen in Aston Martin, maar hoeveel? Dat ga ik niet vertellen”, zegt Vettel, die ernaar uitkijkt om op de Nürburgring te rijden. “Het is een leuke verrassing om de Nürburgring op de kalender te hebben”, vertelt Vettel, die ook ervaring heeft op de Nordschleife. “Toen ik 17 was. Ik had een spannend momentje, omdat ik reed alsof ik sportauto had terwijl dat niet zo was.”