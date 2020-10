Binotto: ‘Ilott en Schumacher kunnen nu pas in Abu Dhabi Formule 1-debuut maken’

Vanochtend zouden Callum Ilott en Mick Schumacher debuteren in de Formule 1, maar door dichte mist boven de Nürburgring werd de eerste vrije training afgelast en konden zij niet debuteren. Volgens Mattia Binotto kunnen de Ferrari-protegés nu pas in Abu Dhabi in actie komen.

Vandaag zou Callum Ilott plaatsnemen in een Haas-bolide en Mick Schumacher in de Alfa Romeo van Antonio Giovinazzi. Zeker voor Schumacher had een speciaal tintje. Hij zou voor eigen publiek zijn eerste officiële meters maken in een Formule 1-auto, maar het slechte weer gooide roet in het eten.

Formule 1 heeft altijd twee medische helikopters klaarstaan bij noodgevallen. Die moeten tijdens de trainingen, kwalificatie en tijdens de race altijd in staat zijn om naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te vliegen, maar door de dichte mist kon de helikopter niet naar het ziekenhuis van Koblenz vliegen. De sessie werd dus geannuleerd. Ilott en Schumacher moeten volgens Binotto nu even wachten.

“Het is ongelooflijk jammer voor Callum en Mick”, zegt Mattia Binotto tijdens de persconferentie. “De komende races gaat het wat moeilijker worden. Portimão is een nieuw circuit. Iedereen wil daar graag meters maken. Daarna gaan we naar Imola, maar dat is alleen zaterdag en zondag. Vervolgens gaan we naar Turkije, maar dat is ook een ‘nieuw’ circuit. Daar willen de vaste coureurs het hele weekend in actie komen”, aldus de teambaas van Ferrari.

“En dan gaan we naar Bahrein, maar dan moeten zij zich focussen op het Formule 2-kampioenschap. Abu Dhabi is dus de meest waarschijnlijke optie”, denkt Binotto.

