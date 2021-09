Carlos Sainz maakte vanochtend in de derde en afsluitende training hard kennis met de Hugenholzbocht. De Spanjaard spinde en eindigde achterstevoren in de muur, Ferrari wacht nu een haastklus om de auto in orde te maken.

De spin werd ingezet bij het uitkomen van de Gerlach-bocht, de achterkant brak uit door overstuur en Sainz kwam deels met de neus en de linkerachterkant in de muur te staan. “Sorry jongens, ik weet niet wat daar gebeurde maar ik raakte hem plotseling kwijt.”

Foto: BSR Agency

Op het oog moet er in ieder geval een nieuwe vloer, neus en voorwielophanging aan te pas komen. In het slechtste gevoel moet ook de versnellingsbak en eventuele aandrijfassen dan wel wielophanging vervangen worden.

De pech voor Ferrari en Sainz is ook dat de auto pas na de sessie bij de garage is afgeleverd. Het komt er op neer dat er minder dan twee uur de tijd is om de Ferrari op te lappen. De kwalificatie is om 15.00 uur vanmiddag.

