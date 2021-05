Carlos Sainz kijkt niet tevreden terug op de Grand Prix in zijn thuisland Spanje. “Ik moet analyseren wat ik beter kan doen.”

Sainz kwalificeerde zich zaterdag als zesde, maar heeft op zondag geen goede start. Uiteindelijk vecht de spanjaard bij Ferrari zich nog terug naar de zevende plek, wat hij zelf niet goed genoeg vindt. “Eerlijk gezegd ben ik niet heel tevreden”, zegt Sainz. “De auto was beter dan het resultaat.”

In Spanje had het een hele andere race moeten zijn, denkt Sainz. “Voor de eerste keer dit jaar waren we de snelste auto van de middenmoot.” Hij vindt daarom dat hij het zelf heeft laten liggen. “Ik had een slechte eerste ronde. In bocht 1 was ik helemaal ingesloten en kon ik nergens naartoe”, zegt hij.

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

“Ik moet analyseren wat ik beter kan doen bij de start, zodat ik die posities niet verlies”, zegt Sainz, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij Ferrari. “Ik word wel steeds beter”, aldus de Spanjaard. “Ik voelde me sterk tijdens de race, maar zat de hele tijd achter verkeer. Ik heb geen rondjes in vrije lucht gehad, dus ik weet niet wat had kunnen zijn.”

Gedurende de race knokte Sainz zich nog terug door directe concurrenten Lando Norris en Esteban Ocon te verschalken. “We vochten om terug te komen. Inhalen is hier mogelijk, maar heel erg moeilijk”, zegt Sainz. “We hadden een goede strategie, maakten snelle pitstops en kwamen terug tot P7. Maar ik denk dat we vandaag punten hebben laten liggen.”