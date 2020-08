Sainz opgelucht: ‘We kunnen nu met vertrouwen naar de volgende races’

Eindelijk is Carlos Sainz verlost van de pechduivel. De Spanjaard beleefde naar eigen zeggen zijn slechtste seizoenstart uit zijn carrière. Hij was na afloop dan ook enorm opgelucht met een zesde plaats tijdens zijn thuiswedstrijd.

Carlos Sainz had het de afgelopen twee races niet mee zitten. Hij is dan ook blij dat het vandaag eindelijk zijn kant op viel. “Het was niet de seizoenstart die ik voor ogen had. Deze race was goed voor mijn zelfvertrouwen. Het was ook goed dat we met de Racing Points konden vechten tegen het einde. Ik kan wel zeggen dat ik enorm opgelucht ben”, zegt Carlos Sainz tegen Sky Sports.

Sainz had op Silverstone last van koelingsproblemen, waardoor hij wat bodywork moest verwijderen om zijn motor meer te laten koelen. Hij heeft op vrijdag zijn motor laten wisselen. Volgens hem is dat heel belangrijk geweest. “Het heeft gisteren een groot verschil gemaakt tijdens de kwalificatie. Ik kon gewoon met al het bodywork rijden en vaker mijn vermogen gebruiken”, zegt de Spanjaard.

In de race had Sainz het aan de stok met Red Bull-coureur Alexander Albon. Albon liet op de radio weten niet gediend te zijn van Sainz’ verdedigingstactieken. Sainz wilde hem niet van de baan drukken. “Je wil hem op het vieze gedeelte van het circuit drukken. Ik wilde hem de ruimte geven die nodig was om de bocht te halen. Maar aan de binnenkant heb je denk ik het recht om degene die aan de buitenkant rijdt, iets verder naar buiten te drukken”, aldus Sainz.

Het was voor de McLaren-coureur cruciaal om de Red Bull voor te blijven. “Dit was de enige kans om hem voor te blijven. Ik wist dat ik na vijf bochten weg zou rijden, omdat ik op verse banden reed. Ik moest dus iets meer agressie tonen in het gevecht”, zegt Sainz.

Al met al is het een goed weekend geweest voor Carlos Sainz. Hij kijkt nu ook met vertrouwen uit naar de volgende races.

