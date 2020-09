Sainz over crash bij herstart: ‘Deed me denken aan iets dat ik niet eens wil noemen’

Carlos Sainz was een van de vier slachtoffers van de crash bij de herstart in ronde zeven van de Toscaanse GP. De kettingbotsing op Mugello zorgde voor nare herinneringen bij de Spanjaard. “Het deed me denken aan iets van vorig jaar dat ik niet eens wil noemen”, reageerde Sainz na de race.

De Toscaanse GP van Carlos Sainz duurde maar iets meer dan zes ronden. Vier coureurs, Giovinazzi, Magnussen, Latifi en Sainz, knallen tijdens de herstart in ronde 7 tegen elkaar op het start/finishgedeelte. De oorzaak van de crash is de verwarring die midden in het veld ontstaat over het feit of de herstart al is begonnen of nog niet.

Lees ook: Masi reageert op kritiek over herstart die tot crash leidde: ‘Is eigenlijk best beledigend’

Sainz hield net als de andere betrokken coureurs geen verwondingen over aan de crash. “Met mij is alles in orde. Ik heb alleen een slag op mijn pols en hand gekregen, maar eerlijk gezegd doet dat helemaal geen pijn. Ik voel me prima”, vertelde Sainz na de race aan Autosport.



De crash op de start/finish straight bezorgde de Spanjaard herinneringen aan een vreselijke gebeurtenis. “Het deed me denken aan iets van vorig jaar dat ik niet eens wil noemen”, doelt Sainz op de vreselijke crash waarbij F2-coureur Anthoine Hubert vorig jaar om het leven kwam op Spa-Francorchamps.

De McLaren-coureur vraagt daarom om maatregelen, zodat dit niet opnieuw gebeurt. “We moeten proberen te voorkomen dat dit weer gebeurt, want in de achterste helft van de grid dachten we dat de race was begonnen”, vertelt hij aan Marca. “We moesten allemaal stoppen, met dat domino-effect waarbij we allemaal crashten als gevolg. We moeten hiervan leren. We moeten in gesprek gaan en dit incident analyseren, want voor mij is het onaanvaardbaar dat zoiets gebeurt.”

Lees ook: Coureurs woedend op boordradio na chaotische start: ‘Hij zou verbannen moeten worden!’