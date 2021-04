Het was geen foutloze race voor Carlos Sainz op het circuit van Imola, maar toch wist de Spanjaard naar de vijfde plaats te rijden. De Ferrari-coureur zegt dat hij ‘misschien wel te veel’ zijn best deed in de beginfase van de race, maar is vooral tevreden over de snelheid die hij had: “De pace was zo goed dat ik de fouten alsnog goed kon maken.“

Sainz begon de Grand Prix van Emilia-Romagna vanaf de elfde plaats. De Spanjaard leek goed van start te gaan op het natte circuit van Imola, maar viel in de beginfase met name op door de foutjes die hij maakte, waaronder een uitstapje door de grindbak. “Hoeveel fouten ga ik nog maken?”, vroeg de ‘Smooth Operater‘ zichzelf af op de boordradio. Na de rode vlag, veroorzaakt door de zware crash tussen Valtteri Bottas en George Russell, herstelt hij zich en zit hij in het gevecht om het podium. Aan het einde van de dag moest Sainz genoegen nemen met de vijfde plaats, ondanks de fouten.

Een van de uitstapjes van Sainz in de Grand Prix van Emilia-Romagna. Foto: Motorsport Images

“Ik deed mijn best, misschien wel te veel”, grapt Sainz bij de Post-Race Show van F1. “We zijn hier om de limiet op te zoeken. Zeker in de regen, dit was voor het eerst met de Ferrari. Ik was erg snel. Ik liep elke ronde wel seconden in op de coureurs voor mij. Ik was van alles aan het proberen met de remmen en de rembalans, verloor de voorkant een aantal keren en ging door de grindbak. Maar ik wist mijn fouten te herstellen. De pace was zo goed dat ik de fouten alsnog goed kon maken.”

Ferrari kwam dicht in de buurt van het podium met de vierde en vijfde plaats voor Leclerc en Sainz. Volgens de Spanjaard lonkt het podium voor de Scuderia. “We zaten er vandaag al dicht bij. Het podium was slechts twee seconden van ons verwijderd. Ik weet dat ik tien seconden verloor door mijn uitstapje in de grindbak. Het podium lag dus in het verschiet vandaag, zelfs al begon ik vanaf de elfde plaats. De snelheid is dus bemoedigend, net als mijn gevoel in de auto in de regen. Zelfs op de droge baan kon ik Lando (Norris, red.) en Charles bijbenen, we pushen elkaar veel. De positieve voortekenen zijn er dus, maar ik moet nog een perfect weekend voor elkaar krijgen.”

“Maar alles bij elkaar: ik startte vanaf de elfde plaats, maakte een aantal fouten, het was de eerste keer in de regen (met de Ferrari, red.), ik kan niet teleurgesteld zijn”, concludeert Sainz.