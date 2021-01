Sainz over regelrevolutie in 2022: ‘Hopelijk kan coureur weer het verschil maken’

Carlos Sainz hoopt dat regelrevolutie in 2022 de verwachtingen inlost en ervoor zorgt dat de coureur opnieuw een belangrijkere factor wordt. Volgens de Spanjaard is het gebrek aan invloed van de coureur een van de zwakke punten in de huidige Formule 1. “Hopelijk wordt de sport een beetje afhankelijker van de coureur wat betreft het rijden.”

De Formule 1 bereidt zich voor op de regelrevolutie in 2022. Door nieuwe aerodynamische regels moeten auto’s elkaar weer beter kunnen volgen. Daarnaast is er een reeks nieuwe financiële regels, waaronder een budgetplafond en een eerlijkere verdeling van het prijzengeld. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de teams dichter bij elkaar in de buurt komen.

Carlos Sainz kijkt uit naar de nieuwe reglementen. “Ik hoop dat de Formule 1-teams in de toekomst weer dichter bij elkaar zitten, zodat de coureur het verschil kan maken”, vertelt hij in gesprek met Autosport. “Wanneer je debuteert in de F1 realiseer je je al snel dat het erg moeilijk is om iemand te verslaan als die een auto heeft die drie tienden sneller is dan die van jou. Als coureur kan je enkel vechten voor de laatste twee tienden. Dat is het geval geweest met al mijn teamgenoten, ofwel ben je twee tienden sneller, ofwel ben je twee tienden trager.”

“Ik wou dat het veld dichter bij elkaar zat”, vervolgt de Spanjaard. “Ik denk dat de FOM, Liberty Media en de FIA ​​het heel goed hebben gedaan met de 2022-regels, en dat deze regels daar misschien wel voor zorgen. Hopelijk gebeurt dat ook, zo wordt de sport een beetje afhankelijker van de coureur wat betreft het rijden, en minder afhankelijk van de auto’s. Ik denk dat de sport veel spannender kan zijn, veel leuker. Dat zal een groter publiek creëren, en dat is goed voor iedereen”, aldus Sainz.

