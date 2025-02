Carlos Sainz heeft toegelicht waarom hij is toegetreden als voorzitter van de GPDA, de vakbond van Formule 1-coureurs. Met tien jaar ervaring in de Formule 1 zegt de Spanjaard steeds beter te begrijpen hoe de sport werkt en vond hij de tijd rijp om deze rol op zich te nemen.

Op de derde en tevens laatste testdag in Bahrein schuift Carlos Sainz aan bij de persconferentie, waar hij zijn beslissing toelicht om zich als voorzitter aan te sluiten bij de Grand Prix Drivers Association (GPDA). “Deze winter had ik wat tijd om na te denken. Ik was thuis en ineens realiseerde ik me dat het misschien mijn tijd was. Nu ik dertig ben en tien jaar ervaring in de Formule 1 heb, begin ik te begrijpen hoe deze sport werkt, met de combinatie van de coureurs, de FOM en de link met de FIA.”

In januari had Sainz een ontmoeting in Monaco met Alex Wurz, ook voorzitter van de vakbond van Formule 1-coureurs. “Hij steunde het idee. Tot nu toe hadden we maar één coureur-voorzitter, namelijk George Russell. Ik had gewoon het gevoel dat ik er klaar voor was en de rol wilde overnemen. Mijn vrienden hier lijken het daarmee eens te zijn en ondersteunen het, dus dat maakt het nog makkelijker.”

Problemen genoeg

Sainz is nog geen week in functie, maar heeft al een goed beeld van de lopende kwesties. De twintig minuten durende persconferentie is volgens de Spanjaard niet voldoende om de problemen waarmee de GPDA wordt geconfronteerd in detail te bespreken. “Misschien hebben we daar een ander interview voor nodig”, zegt hij. “Maar sommige zaken zijn privékwesties die we op een privémanier proberen aan te pakken.”

Een meer publieke kwestie waar Sainz naar verwijst, is de brief die WRC-coureurs naar de FIA stuurden als reactie op de boete die coureur Adrien Fourmaux kreeg voor vloeken. “Het lijkt er dus op dat we in dat opzicht allemaal in een vergelijkbare gemoedstoestand verkeren. Maar ja, ik denk dat daar een ander en een langer interview voor nodig is.”

De GPDA werd opgericht in de jaren zestig, raakte in 1982 inactief, maar kwam na de tragische gebeurtenissen tijdens het Grand Prix-weekend in Imola in 1994 weer tot leven. De organisatie fungeert sindsdien als de collectieve stem van de coureurs, waarbij ze invloed uitoefent op belangrijke beslissingen en veranderingen binnen de sport. De GPDA is met name instrumentaal geweest op het gebied van veiligheid in de Formule 1, met als recent voorbeeld de introductie van de halo.

