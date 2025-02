Carlos Sainz is de nieuwste voorzitter van de coureursvakbond de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA). De Spanjaard volgt hiermee Sebastian Vettel op, en gaat samenwerken met onder anderen medevoorzitter George Russell. De Williams-coureur kijkt ernaar uit om met zijn nieuwe functie aan de slag te gaan.

Naast een nieuw team staat Carlos Sainz in 2025 ook een nieuwe baan te wachten. De Spanjaard volgt Sebastian Vettel op als voorzitter van de GPDA. De Duitse coureur vertrok in 2022 al uit de Formule 1, maar bleef tot vorig jaar betrokken bij de coureursvakbond. Sainz gaat in zijn nieuwe rol samenwerken met voorzitter Alex Wurz, Mercedes-coureur George Russell en Anastasia Fowle.

LEES OOK: Sainz begint seizoen in mineurstemming: ‘Uitdaging om zelfs maar in top-tien te komen’

“Ik ben gepassioneerd door mijn sport en denk dat wij coureurs de verantwoordelijkheid hebben om alles te doen wat we kunnen om samen te werken met de belanghebbenden om de sport in vele aspecten vooruit te helpen”, vertelt Sainz in de officiële aankondiging van zijn nieuwe functie op Instagram. “Dus ik ben erg blij en trots om mijn steentje bij te dragen door de voorzittersrol in de GPDA op me te nemen.”

Halo

De GPDA bestaat al sinds de jaren zestig, en is vooral op het gebied van veiligheid in de Formule 1 instrumentaal geweest. Zo was het de vakbond, onder leiding van Wurz, die een sleutelrol speelde bij de introductie van de halo. Het onderdeel heeft sindsdien het leven van verschillende coureurs gered tijdens ongelukken, waaronder dat van Romain Grosjean tijdens de GP Bahrein 2020.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.