Carlos Sainz maakt zich zorgen om de slechte start die Ferrari had in Mexico. De Spanjaard wil dat het team hier goed naar kijkt, aangezien daar volgens hem de grootste verliezen werden geleden. Het team lijkt deze zorgen echter niet te delen.

De start van de Grand Prix van Mexico verliep al vrij dramatisch voor Ferrari. Max Verstappen vond meteen de aansluiting bij de twee rode auto’s voor hem en passeerde vrijwel direct Carlos Sainz. Charles Leclerc zag vervolgens in zijn spiegels de andere Red Bull ook verschijnen. Drie breed gingen ze de eerste bocht in, wat resulteerde in een crash van Sergio Pérez en schade bij Leclerc. Sainz mocht meteen verdedigen tegen Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo. Het lukte de Spanjaard uiteindelijk nog wel om de derde plek vast te houden, deels doordat de andere twee auto’s vooral met elkaar bezig waren.

“We moeten echt naar deze starts kijken”, oordeelde Sainz na afloop van de race. “We kwamen allebei niet goed weg. Charles en ik hadden een vergelijkbare start, maar Verstappen was heel erg snel weg. We hebben al sinds de eerste training dit weekend moeite met de starts en de grip. Dit weekend hadden we het allemaal niet perfect voor elkaar, ondanks dat we het recentelijk vaak goed deden met de starts. Dus daar moeten we wel echt naar kijken.”

Bekijk hieronder hoe de start van de race ook alweer verliep.

De herstart

De tweede start van de race, na de rode vlag door de crash van Kevin Magnussen, ging al niet veel beter. Verstappen nam meteen afstand en Hamilton plantte zijn Mercedes tussen de beide Ferrari’s. Niet veel later ging de Brit ook Leclerc voorbij en pakte de tweede plek, die hij vervolgens ook niet meer uit handen gaf.

Het team lijkt de zorgen van Sainz niet helemaal te delen. In een nabeschouwing op de website van Ferrari schrijft het team: “De slipstream werkte ons tegen. Het Ferrari-duo nam de Red Bulls op sleeptouw naar de eerste bocht. Carlos moest daar afremmen om een botsing te voorkomen.”

Ook teambaas Frédéric Vasseur blijft kalm onder de omstandigheden. “Ik denk dat we vandaag het beste uit de auto hebben gehaald. We wisten dat de start lastig zou zijn, al was die van ons natuurlijk niet ideaal. Bij de herstart hadden we moeite met de harde band. Dat kostte Charles uiteindelijk de tweede plek. We moeten vooral ons best doen om het verschil in snelheid tussen onze kwalificatierondes en de race te verminderen. Tijdens de race hadden we te veel moeite vergeleken met onze rivalen.”

In onze podcast Paddockpraat ging Jeroen Bleekemolen ook al in op de moeilijkheden die de teams bij de start ervaarden. Grip, bandenkeuze, de hoogte van het circuit, alles kwam aan bod. Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast en YouTube.



