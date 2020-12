Sainz: ‘Russells prestatie laat zien wat de Formule 1 mist’

De indrukwekkende prestatie van George Russell voor Mercedes tijdens de GP van Sakhir laat zien wat de Formule 1 mist doordat er geen gelijk speelveld is tussen de teams. Dat stelt Carlos Sainz. Volgens de Spanjaard is het verschil tussen de teams te groot waardoor de coureurs hun talent niet kunnen tonen. “Vrijwel de hele grid zou binnen drie tienden van elkaar zitten, zoveel talent is er op deze grid.”



Ondanks dat hij pas op het laatste moment tijdelijk de overstap van Williams naar Mercedes maakte, imponeert George Russell al het hele weekend in Bahrein. Tijdens beide vrijdagtrainingen klokte de Brit de snelste tijd, in de kwalificatie eindigde hij als twee, slechts 26 duizendsten achter teamgenoot Valtteri Bottas. Hoewel zijn collega’s niet verrast zijn door de prestaties van Russell, laat het volgens Carlos Sainz zien wat de Formule 1 mist.

“Het laat gewoon zien wat de Formule 1 mist door auto’s te hebben die twee seconden van elkaar verschillen. Vrijwel de hele grid zou binnen drie tienden van elkaar zitten, zoveel talent is er op deze grid”, legt Sainz uit aan Motorsport.com. “Het is jammer dat een jongen die elk weekend voor P15 vecht, plots maar 20 duizendsten van de pole verwijderd is als je hem in een winnende auto zet.”



“Als dit iets voor mij aantoont, is het wat de F1 mist. Er zou een ongelooflijk spektakel ontstaan als je het veld een beetje meer gelijk zou zijn en de coureur meer het verschil zou kunnen maken.” Volgens Sainz is net die invloed van de coureur momenteel bijna niet op te merken. “Als je op dit moment een of twee seconden trager bent, dan kan je die laatste twee tienden waar de coureur het verschil maakt, niet echt zien”, aldus de Spanjaard.



Hoewel Sainz niets wil afdoen aan de prestatie van Russell, benadrukt dit weekend de suprematie van Mercedes. “We kunnen allemaal extreem snel met een auto rijden, en misschien ligt de Mercedes George gewoon erg goed, maar dat is waarschijnlijk ook zo voor veel andere coureurs”, zegt de McLaren-coureur. “Als je een kampioenschap wilt winnen, moet je in een Mercedes zitten. Volgens mij kunnen veel coureurs hetzelfde (als wat Russell dit weekend doet, red.) en Valtteri of Lewis (Hamilton, red.) uitdagen.”

