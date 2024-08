Carlos Sainz baalt ervan dat hij tijdens de kwalificatie niet mee kon strijden om de polepositie. Hoewel de Spanjaard wel had verwacht dat Ferrari niet al te veel kans maakte op de eerste startplek, schrok Sainz wel van het verschil tussen McLaren en zijn eigen resultaten.

De kwalificatie op zaterdag in Zandvoort zorgde voor een aantal verrassende vroege afvallers. Zo kwam niet alleen Lewis Hamilton niet verder dan Q2, ook Carlos Sainz kon niet meestrijden om een startplek in de top tien. “Ik had nog steeds goede hoop, omdat ik normaal gesproken heel snel op snelheid ben, dat ik vandaag in Q3 kon komen,” vertelde Sainz aan Motorsport Week.

Het mocht echter niet zo zijn voor de Spanjaard. Sainz start de race, mede door de diskwalificatie van toekomstig Williams-teamgenoot Alexander Albon, vanaf de tiende plek. “Lastige balans, lastige wind, zeker niet ons snelste circuit. Al die dingen bij elkaar opgeteld, plus een beetje verkeer in sector twee met Nico (Hülkenberg, red.), dat kostte me waarschijnlijk Q3”, probeert Sainz een verklaring te vinden. “Misschien was ik optimistisch door te geloven dat we het konden halen.”

Achterstand op McLaren

Ook teamgenoot Charles Leclerc mengde zich niet in de strijd om polepositie. Dit gevecht werd uiteindelijk door Lando Norris werd gewonnen. De Spanjaard schrok van het verschil tussen de polesitter en de snelle rondetijden van de twee Ferrari’s.

“De laatste paar races zaten we twee tot vier tienden van de McLaren, afhankelijk van het circuit. We verwachtte hier (een verschil van, red.) vier of vijf tienden, negen is veel meer dan we hadden verwacht”, aldus Sainz. “Het laat gewoon zien dat we een duidelijke zwakte hebben in deze lange gecombineerde bochten van Zandvoort.”

