Carlo Sainz heeft de snelste tijd neergezet in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Monaco. De Spanjaard was in de straten van het prinsdom drie tienden sneller dan Fernando Alonso op P2. Lewis Hamilton klokte de derde tijd.

Sergio Pérez, de winnaar van vorig jaar, ging als eerste de baan op, gevolgd door Valtteri Bottas en Nyck de Vries. De Mexicaan noteerde ook als een van de eerste coureurs een tijd, maar hij keerde al snel terug naar zijn garage voor wat aanpassingen.

Verstappen niet blij met afstelling auto

Max Verstappen merkte tijdens zijn installatieronde op dat zijn koppeling niet goed afgesteld stond, maar dat belette de wereldkampioen niet om achter Charles Leclerc en Carlos Sainz al vroeg in de sessie een derde tijd te noteren, hoewel dat in zijn eigen woorden (over de boordradio) “volkomen irrelevant” was.

Onderaan de ranglijst worstelde De Vries duidelijk met zijn AlphaTauri AT04. Waar teamgenoot Yuki Tsunoda zich als snel de top tien inreed, was de Nederlander maar liefst anderhalve seconde langzamer dan de Japanner.

Na ruim een kwartier meldde Verstappen zich opnieuw over de boordradio met de wens om de auto aan te passen. “Ah man, ik wil binnenkomen want op deze manier, met deze afstelling, rijd ik m’n auto in de prak.” De Nederlander bezegelde dat iets later in de sessie met een klein momentje in de zwembadsectie.

Logan Sargeant zorgde voor de eerste opwinding van de dag. Met nog een half uur te gaan meldde hij zich bij zijn race engineer met “een gek geluid” dat volgens de Amerikaan zou kunnen liggen aan een niet goed gemonteerd wiel. Sargeant reed zijn Williams langzaam naar de pitstraat en de sessie kon daarna gewoon verder.

Niet veel later zette opeens Lewis Hamilton zijn met updates volgehangen Mercedes W14 bovenaan de ranglijst. Zijn 1:14.035 was twee tienden sneller dan de tijd van de één nummer, Carlos Sainz.

Hülkenberg zorgt voor rode vlag

Nico Hülkenberg zorgde met nog 23 minuten te gaan voor een rode vlag. De Duitser raakte met in het smalle zwembadgedeelte met zijn Haas de vangrail waarbij zijn linker achterband kapotging. Hij kon zonder problemen terugrijden naar de pitstraat, maar voor het opruimen van wat losgekomen onderdelen werd de sessie even stilgelegd.

Nadat het circuit weer was vrijgegeven, besloot Fernando Alonso er even goed voor te gaan zitten. De Spanjaard zette zijn Aston Martin met 1:13.748 op de eerste plaats, voor Hamilton en Pérez. Enkele minuten later dook Sainz met 0.058 onder die tijd.

Albon rijdt hoek van Williams af

Met nog een minuut of drie te gaan kwamen opnieuw de rode vlaggen tevoorschijn. Dit keer voor Alex Albon die met zijn Williams FW45 bij Sainte Devote in de vangrail klapte. De Thai was zelf in orde, maar zijn wagen had vooral linksachter veel schade. De wedstrijdleiding besloot direct om de sessie helemaal af te blazen. Verstappen lag op dat moment zesde, De Vries zestiende.

Uitslagen