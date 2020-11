Sainz tegen tweedaagse weekends: ‘Moeten ons laten zien als we ergens zijn’

Carlos Sainz wil niet dat de Formule 1 in de toekomst overstapt naar tweedaagse raceweekends om meer races op de kalender te krijgen. Volgens de Spanjaard is een F1-weekend meer dan enkel de sessies afwerken. “Mensen moeten weten dat we er zijn. We moeten niet alleen twee dagen op een circuit zijn en vervolgens weer vertrekken.”

De Formule 1 testte vorige week in Imola een tweedaags raceweekend, waarbij de coureurs en teams enkel op zaterdagochtend negentig minuten kregen om zich voor te bereiden op de kwalificatie en race. De twee vrijdagtrainingen werden geschrapt. Met steeds meer races op de kalender – 23 in 2021 – is het mogelijk dat het tweedaagse format in de toekomst vaker zal worden gebruikt. Carlos Sainz denkt dat dit een slecht is idee.

“Voor mij zou twintig races het ideale aantal zijn”, vertelt Sainz aan Motorsport.com. “Maar dan wel dat de Formule 1 iets teweeg brengt bij elk van die twintig races. Dat je er niet alleen maar op zaterdag en zondag bent en vervolgens weer vertrekt. We moeten ons laten zien als we ergens zijn, een beetje een circus zijn, want dat zijn we eigenlijk toch al een beetje. Mensen moeten weten dat we er zijn. We moeten niet alleen twee dagen op een circuit zijn en vervolgens weer vertrekken”, legt de Spanjaard uit.

“Een weekend van twee dagen lijkt me geen goede zaak”, benadrukt Sainz. “We moeten in de steden waar we komen zoveel mogelijk aan activatie doen. We moeten contact hebben met de fans ter plekke en ervoor zorgen dat het exclusief blijft.”

Volgens Sainz is het beter om te roteren met circuits dan de kalender te vullen met tweedaagse raceweekends. “Als je een limiet van twintig races per jaar instelt en wedstrijden gaat roteren op de kalender, dan kun je elke drie of vier jaar circuits zoals Imola, Mugello en Portimão aandoen. Op deze manier kun je ook voor een grotere variatie op de kalender zorgen, terwijl de weekenden nog steeds een grote impact hebben. Ik zou dit veel liever hebben dan een F1-kalender met 25 of 26 races, waarbij we steeds maar twee dagen op een circuit zijn”, besluit de Spanjaard.

