Je eerste Ferrari-contract ondertekenen, vergeet je nooit meer, zo blijkt ook voor Carlos Sainz. Al heeft de Spanjaard een wel heel bijzonder verhaal over hoe hij zijn krabbel onder dit zo speciale papierwerk zette.

Het was om te beginnen natuurlijk al een uitzonderlijke tijd. Sainz onderhandelde namelijk met Ferrari toen de coronapandemie net was uitgebroken, en de Formule 1-seizoensstart van 2020 uitgesteld. Thuiswerken en Zoom-calls waren het devies. Zo maakte ook de traditionele onderhandelingstafel in Maranello plaats voor het digitaal sluiten van een deal, vertelt Sainz Motorsport.com.

“Het waren lange onderhandelingen, tijdens de lockdown”, zegt Sainz over de gesprekken met Ferrari. “Alles verliep via Zoom-meetings of telefoongesprekken. Dat maakte het allemaal wel wat lastiger. We moesten ons aan de situatie aanpassen.” Uiteindelijk waren Sainz en de Scuderia er nog uit voor Formule 1-seizoen 2020 alsnog van start ging. Het ondertekenen van zijn deal, deed hij dan ook thuis in Madrid.

“We zaten daar al de hele lockdown met de familie. Op een dag liep ik om acht uur ’s ochtends in mijn pyjama mijn kleine kantoortje in, en mijn vader stond daar met een pen in zijn handen. Hij zei: ‘Dit is je Ferrari-contract. Je moet hier tekenen. Zodra je getekend hebt, is het rond’.” Zo gezegd, zo gedaan. Van poespas was op het hoogtepunt van de pandemie echt geen sprake. “Ik tekende het contract in mijn pyjama, om acht uur ’s ochtends, toen ik net wakker was!”

Sainz werd uiteindelijk op 14 mei 2020 officieel als Ferrari-coureur aangekondigd. Hij moest nog wel tot 2021 wachten voor hij voor Ferrari aan de slag kon. In 2020 reed hij namelijk nog voor McLaren. McLaren is ook het team waar Sainz dit jaar met Ferrari mee vecht om de derde plek bij de constructeurs. Momenteel staat McLaren derde met 240 punten, Ferrari is vierde met 232.5. Sainz zelf staat, mede dankzij drie podiumplekken, zesde bij de coureurs.

