Carlos Sainz zegt zelf nogal verbaasd te zijn over zijn crash in Q2. De Spanjaard verloor onverwachts de controle en zag zo zijn kwalificatie vroegtijdig tot een einde komen. Mogelijk speelde een windvlaag parten, maar Sainz wil zich niet achter smoesjes verschuilen: “Ik denk dat het een deel van het leerproces is.”

Sainz leek de snelheid er goed in te hebben. Hij was vier tienden sneller dan teamgenoot Charles Leclerc in Q1 en leek dus weer eens op weg naar een slag in de kwalificatie. In Q2 ging het echter fout. De Spanjaard was bezig aan zijn eerste getimede ronde toen hij de controle over de achterkant van de bolide verloor en vol met de linkerkant tegen de bandenstapels stuiterde. De voorvleugel lag aan diggelen, maar toch probeerde hij de pits weer te bereiken. Het mocht echter niet baten aangezien de voorvleugel onder de auto vast kwam te zitten.

Sainz zegt niet te weten waardoor hij de controle verloor. “Ik ben in orde”, vertelt hij tegen Sky F1. “Ik stond er helemaal versteld van. Ik begreep niet wat ik fout of anders deed. Ik ging langzamer de laatste bocht in dan de vorige ronde omdat ik voelde dat de banden en de wind anders waren.”

“Ik ging wat langzamer dan de vorige ronde en verloor de controle”, vervolgt hij. “De engineers hebben ernaar gekeken. In plaats van een rugwind van 10 km/h, had ik een windvlaag van 30 km/h en dat heeft er mogelijk voor gezorgd dat ik de achterkant verloor”, verklaart Sainz.

De Spanjaard zal door die crash nu de race als vijftiende aanvangen, terwijl er veel meer leek in te zitten. Toch wil hij zich niet verschuilen achter smoesjes. “Mijn excuses aan het team. Ik ga de wind niet als een excuus gebruiken. Ik denk dat het een deel van het leerproces is. Het is het slechtste circuit om dit te hebben”, doelt Sainz op het gebrek aan inhaalmogelijkheden op de Hungaroring.