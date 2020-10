Sainz vreest dat McLaren vijfde wordt bij constructeurs: ‘Met deze auto kon ik niet voor het podium vechten’

Vijfde worden met een McLaren in Duitsland. Het klinkt niet slecht, maar Carlos Sainz is allesbehalve tevreden. Voor het weekend stond McLaren nog derde in het constructeurskampioenschap, maar na de Grand Prix van Eifel is het een plaatsje gezakt. Sainz vreest dat McLaren ook nog de vierde plaats kwijtraakt aan Renault.

Sainz kende een vrij anonieme race in Duitsland, maar door het uitvallen van Bottas, Ocon en Norris werd de Spanjaard toch vijfde, maar van vreugde is geen sprake. “Ik ben helemaal niet tevreden eerlijk gezegd. Een vijfde plaats betekent weinig als je ziet dat Daniel (Ricciardo, red.) derde wordt en Sergio (Pérez, red.) vierde wordt. We hebben echt een kans gemist om voor het podium te vechten”, vertelt Sainz na afloop van de race aan F1.

Het komt volgens hem mede door de updates dat hij niet kon meevechten voor het podium. “Met de auto die ik tijdens de race had, kon ik niet voor het podium vechten. Met de auto van twee races geleden misschien wel”, zegt de Spanjaard.

“We moeten de komende weken goed gaan nadenken over wat we met de updates willen en hoe we de auto verder gaan ontwikkelen. Op dit moment is Renault twee tienden sneller dan ons en is Racing Point ongeveer een tiende sneller dan ons. Als we boven Renault en Racing Point willen eindigen in het constructeurskampioenschap moeten we onszelf verbeteren”, aldus de McLaren-coureur.

