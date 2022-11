Carlos Sainz dankt zijn bijnaam Smooth Operator niet alleen aan zijn meerdere uitvoeringen van deze jaren 80-hit over de boordradio, maar toch vooral al zijn vaak foutloze en constante optredens als coureur. Begin 2022 liep het even wat minder gladjes voor de Spanjaard, maar Sainz hoopt volgend jaar weer het hele seizoen sterk als altijd te presteren.

2022, zo vertelt hij, was namelijk een uitdagend jaar. “Van buitenaf was ook wel te zien dat het eerste derde van het seizoen niet makkelijk was. Ik worstelde met de auto, de balans, mijn rijstijl”, erkent hij. “Het ‘klikte’ niet gelijk voor me”, verwijst Sainz naar de switch dit jaar naar de nieuwe 2022-auto’s.

“In de laatste tweederde van het seizoen, was ik echter een stuk blijer met de auto. Ik was ook veel sneller.” Al ging dat niet vanzelf, want Sainz moest zijn rijstijl aanpassen. “Dat duurde vrij lang”, geeft hij eveneens toe, “maar zodra het was gelukt, had ik het gevoel een grote stap te hebben gezet als coureur.”

“Ik heb zodoende veel geleerd”, stelt de Ferrari-coureur. Sterker nog: “Op mijn debuutseizoen 2015 na, is dit mijn meest leerzame jaar in de Formule 1 geweest.” Vanwege dat proces dat hij dus moest doormaken. “Ik ben daarom erg trots op het latere deel van het seizoen.”

Helaas, vervolgt hij, kon hij niet altijd profiteren van zijn verbeterde vorm. “Want we kregen helaas met veel betrouwbaarheidsproblemen en uitvalbeurten te maken. Daarnaast was Red Bull een stuk sterker in de tweede seizoenshelft.”

“Zelfs nu ik op snelheid ben en als ik goed rijd, zoals vorige race in Mexico, is een vijfde plek dan slechts het maximaal haalbare. Dat is wat onfortuinlijk, maar ik heb dus veel geleerd en ben trots op de progressie die mijn engineers en ik hebben gemaakt.”

“Ik wil in 2023 weer de consistente Carlos van 2021 zijn en goede resultaten behalen”, besluit en benadrukt Sainz, die teamgenoot Charles Leclerc toen op punten klopte. Dit jaar staat hij, met nog twee races te gaan, zesde in het WK, terwijl Leclerc tweede is. Wel won Sainz in 2022 zijn eerste Grand Prix.

