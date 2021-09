Carlos Sainz heeft met zijn tweede tijd in de natte kwalificatie in Sotsji de beste startplek uit zijn Formule 1-loopbaan behaald. De Spanjaard is erop gebrand zich zondag in de race van zijn strijdlustigste kant te laten zien, ondanks de snellere Mercedessen en Red Bulls die achter hem staan.

Ondanks dat de regen hem goed van pas kwam in de kwalificatie, hoopt Sainz voor de race ogenschijnlijk op droog weer. “Op intermediates waren we namelijk niet zo best. Op een droge baan, zijn we hier een stuk competitiever. Van die Mercedessen achter ons en de Red Bull”, doelt hij op Sergio Pérez op P9, “verwachten we dat ze er langs komen. We willen er echter een gevecht van maken en hopelijk kunnen we lol maken.”

Goede strategie

Volgens Sainz is het een flink nadeel dat hij zondag van de vieze kant van de grid begint. “Ik ga vanavond dus goed mijn huiswerk doen om te zorgen dat ik bij de start niet te veel verlies.” De kwalificatie was overigens ook al tricky, erkent Sainz. “Direct na Q2 zag ik echter dat er een kans was om voor slicks te gaan. Onze strategie om een extra rondje te doen om de slicks op temperatuur te brengen, was heel goed”, geniet Sainz daar van na.

Hoewel Sainz trots is op zijn tweede tijd, geeft hij ook toe dat je in zo’n geval ook wel een beetje een ‘wat als’-gevoel hebt. “Ik was aan het eind van Q3 helaas een van de eerste coureurs over de finish. Zo heb ik geen optimaal voordeel gehad van de track conditions en baan die steeds droger werd. Maar”, zegt hij met een knipoog, “dit is natuurlijk niet slecht.” Sainz’ Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc start trouwens uit het achterveld door een motorwissel.

