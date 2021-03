Sainz: ‘Zijn blij met wat we van nieuwe Ferrari hebben gezien’

De wintertest is volgens Carlos Sainz wel grotendeels verlopen zoals Ferrari had verwacht. “We zijn blij met wat we van de auto hebben gezien”, zegt hij, maar waar de Scuderia staat, zal ook vooral van de andere teams afhangen.

Dat erkent de Spanjaard in gesprek met de sportkrant El Mundo Deportivo. “Het ging min of meer zoals verwacht” vertelt Sainz. “We zijn blij met wat we van de auto hebben gezien en redelijk tevreden met hoe het op de baan ging vergeleken met de simulaties. We moeten nu echter nog zien waar de rest staat.”

Volgens Sainz ziet Red Bull er namelijk ‘goed uit’, terwijl hij er eveneens vanuit gaat dat zijn vorige team McLaren weer sterk zal zijn. Alpine wil hij ook niet uitvlakken en Mercedes natuurlijk al helemaal niet. “De eerste race zal duidelijkheid bieden”, weet hij dan ook.

Voor Sainz is het als nieuwe aanwinst bij Ferrari verder lastig om in te schatten hoeveel beter de SF21 is dan de SF1000 van vorig jaar, maar hij put er vertrouwen uit dat teamgenoot Charles Leclerc zich positief over de nieuwe bolide uitlaat.

“Wat ik wel kan zeggen, is dat de motor sterker is. Dat kunnen we zien en meten”, haalt Sainz aan. “Dat is goed nieuws, maar we hebben ook gezien dat Honda en Mercedes óók meer vermogen hebben gevonden. McLaren had bijvoorbeeld een geweldige topsnelheid.”

Sainz geeft verder toe dat hij als nieuwkomer nog een beetje op snelheid moet komen achter het stuur van de SF21. “Ik weet niet wanneer ik op honderd procent zit, maar dat zal een paar races duren.” Na eerdere periodes bij Toro Rosso, Renault en McLaren weet Sainz immers dat het altijd even wennen is.

