Het Saoedische Aramco is naar verluidt geïnteresseerd in een overname van Aston Martin. De staatsoliemaatschappij is momenteel titelsponsor van het team uit Silverstone, maar zou azen op een volledige overname van de huidige nummer vijf in het kampioenschap. Saoedi-Arabië heeft een groeiend aandeel in de Formule 1, een eigen F1-team zou een logische volgende stap zijn.

Het Italiaanse Formu1a.uno meldt dat Aramco – dat al een groot aandeel heeft in Aston Martin – denkt aan een volledige overname van het team. Aramco is de grootste oliemaatschappij ter wereld en tevens in handen van de Saoedische staat. Voor de Arabieren is de Formule 1 een belangrijk middel om het eigen land op de kaart te zetten. Met grote sponsorcontracten, de GP in Jeddah en het spectaculaire Qiddiya circuit in de maak, is een eigen F1-team niet ondenkbaar.

Aston Martin is nu nog in handen van de Canadese zakenman Lawrence Stroll. Het was lange tijd zijn ambitie om van het team een uitdager te maken voor het kampioenschap. Echter, in november 2023 deed Stroll voor het eerst afstand van een aantal aandelen in zijn team. Volgens velen een teken dat hij de boel zou willen verkopen. Tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië zouden er al gesprekken zijn gevoerd die erop wijzen dat Aramco grote interesse heeft.

Aramco heeft al eerder geprobeerd om de commerciële rechten van de Formule 1 over te kopen. Tijdens de coronapandemie zou er een bod zijn gedaan door de Arabieren, maar het Amerikaanse Liberty Media – de huidige eigenaar van F1 – heeft destijds vriendelijk bedankt.

Max Verstappen en Adrian Newey

Mocht Aston Martin in handen van de Arabieren komen, dan is het zaak dat de beste mensen worden aangetrokken. Volgens Formu1a.uno mikt Aramco in het bijzonder op de sleutelfiguren van Red Bull, met name Max Verstappen en Adrian Newey. Te midden van de machtsstrijd bij de huidige kampioen, worden beide mannen veelvuldig gelinkt aan allerhande transfers. Of we straks daadwerkelijk een Saoedisch Formule 1-team kunnen verwachten, is nog maar de vraag. Aramco is in ieder geval tot 2028 titelsponsor van Aston Martin.

