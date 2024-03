Lance Stroll is begonnen aan alweer zijn achtste seizoen in de Formule 1. De 25-jarige Canadees kreeg vorig jaar gezelschap van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Inmiddels is het een gegeven dat Stroll tweede viool speelt bij Aston Martin. Na een vroege crash in Saoedi-Arabië rijst wederom de vraag wat hij nog te zoeken heeft in de Formule 1.

Terwijl nieuwe, hongerige talenten als Liam Lawson en Oliver Bearman hun opwachting maken, is het oppassen geblazen voor de gevestigde orde. Elke fout is er immers een te veel. Dat moet ook gelden voor Lance Stroll, die weliswaar voor het team van vader Lawrence Stroll rijdt. Teamgenoot Fernando Alonso kwam in 2023 net om de hoek kijken bij Aston Martin, maar finishte op de vierde plaats in het kampioenschap met bijna drie keer zoveel punten als zijn Canadese teamgenoot.

Natuurlijk heeft Lance Stroll ook goede races gekend. In zijn debuutjaar maakte hij een veelbelovende indruk en stond hij in Bakoe zelfs op het podium. Maar in de laatste paar seizoenen lijkt hij te stagneren. Ook voormalig teambaas Eddie Jordan heeft zijn vraagtekens bij Lance Stroll. In de Formula For Success podcast vraagt hij zich hardop af wat wat de Aston Martin-coureur nog kan betekenen. “Natuurlijk heeft hij fantastische races gehad”, trapt Jordan af. “Maar Alonso is altijd sneller. Hij (Lance Stroll, red.) kwalificeert niet goed en alleen als hij geluk heeft kruipt hij de top tien binnen.”

Dat kan niet genoeg zijn voor Aston Martin, dat onder leiding van Lawrence Stroll een team wil worden dat kan vechten voor kampioenschappen. “Ik begrijp het niet”, vervolgt Jordan. “Lance moet echt gaan verbeteren en constant op het podium eindigen, op het moment is hij niet goed genoeg. Het is nu of nooit.”

